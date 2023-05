Liverpool bevestigt vertrek van vier spelers, onder wie Roberto Firmino

Het vertrek van dit viertal hing al sinds maart in de lucht, maar is nu officieel. “Het kwartet begint na afloop van dit seizoen aan een nieuw hoofdstuk in hun carrière. “Alle vier de spelers vertrekken met onze dankbaarheid en waardering voor hun bijdrage. We wensen hen het allerbeste voor de toekomst”, klinkt het in een mededeling.

De 31-jarige Firmino speelde acht seizoenen op Anfield Road, waarin hij in totaal 109 keer in 360 wedstrijden raak schoot en waarin hij onder meer de Champions League en de landstitel won. Dit seizoen kon de Braziliaan zijn goede start niet doortrekken en begon hij te sukkelen met blessures. Bovendien heeft trainer Jürgen Klopp door de transfers van Darwin Nunez en Cody Gakpo momenteel zeven spitsen in zijn selectie. De Braziliaanse spits, de oudste van die zeven, zag daardoor zijn kansen op speelminuten zienderogen slinken.

Naby Keita kwam in 2018 over van het Duitse Leipzig. De middenvelder speelde 129 wedstrijden, waarin hij 11 doelpunten maakte. James Milner, die in het verleden bij onder meer Aston Villa en Newcastle speelde, kwam in 2015 transfervrij over van Manchester City. De middenvelder verlaat de club na 330 matchen en 26 doelpunten vermoedelijk voor Brighton. Alex Oxlade-Chamberlain speelde sinds 2017 voor de club 198 wedstrijden, waarin hij twintig keer de netten vond.

Liverpool staat na 36 speeldagen op een vijfde plaats met een punt achter op de plek van aartsrivaal Manchester United, die recht geeft op een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Dit seizoen schakelde Real Madrid Liverpool uit in de achtste finales.