ACV-voorzitter Leemans haalt uit naar “flinks”: “Dit is bijzonder gevaarlijk”

Het ‘flinkse’ discours van politici, in het bijzonder over mensen met buitenlandse roots, is bijzonder alarmerend en gevaarlijk. Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans woensdag naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging.

Leemans speechte woensdagavond in Roeselare. In zijn toespraak haalt hij uit naar het beeld dat politici creëren van de sociale zekerheid als hangmat. Hij noemde daarbij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Conner Rousseau bij naam. “Maar net zo goed Rousseau doet graag een ‘Boucheztje’, met zijn basisbaan of met zieken die ‘moeten’ genezen of met inzetten van kindergeld voor verplichte kinderopvang”, aldus Leemans over de Vooruit-voorzitter.

Op die manier, zo zegt de ACV-topman, worden mensen gestigmatiseerd, grenzen verlegd en verhardt en verkilt het debat. Bijzonder alarmerend is de focus in dat “flinkse discours” op mensen met buitenlandse roots, met voorop huisvrouwen met buitenlandse roots. “Dit is bijzonder gevaarlijk, omdat het alleen maar extreemrechts voedt en de onverdraagzaamheid versterkt binnen onze samenleving. Wie verbaast zich dan nog over resultaten van peilingen?”, aldus Leemans.

Met flinks wordt een rechtse koers bedoeld door linkse partijen, onder meer inzake asiel en migratie of een strengere aanpak van werklozen.

Delhaize

Ook Delhaize krijgt van Leemans een veeg uit de pan. De supermarktketen behandelt het personeel als gereedschap dat “van de ene op de andere dag, in een andere en goedkopere werkkoffer wordt gegooid”.

Kritiek is er op de bedrijfswereld in het algemeen. Veel van die bedrijven, zo zegt Leemans, hebben van de oorlog in Oekraïne en van de covidnasleep gebruik gemaakt om winstmarges nog hoger te maken. De ACV-voorzitter beschuldigt in zijn speech die bedrijven van “graaiflatie”.

Leemans kwam ook terug op de commotie rond zijn persoon, eind februari. Hij zou bij zijn vertrek misbruik maken van SWT, het vroegere brugpensioen, zo luidde de kritiek. Leemans stopt als voorzitter, zo verduidelijkte hij later, maar blijft tot 2025 aan de slag bij de vakbond. De kritiek was “een persoonlijke afrekening”, zo zegt de voorzitter van de christelijke vakbond, “van vakbondshaters”.