Politie voorkomt drugsdeal en onderschept 5 kilo coke in Herselt

In Herselt in de Antwerpse Kempen heeft de lokale politiezone Zuiderkempen een drugsdeal voorkomen en daarbij 5 kilo cocaïne onderschept. De politie nam ook 41.300 euro cash en vier voertuigen in beslag. Drie verdachten werden opgepakt en zijn intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter.

De politie kreeg dinsdagnamiddag een melding van een mogelijke drugsdeal die aan de gang was in het centrum van Herselt en trok meteen ter plaatse. Op een braakliggend terrein troffen de agenten vier verdachten aan. Twee van hen konden meteen worden opgepakt: een 23-jarige man uit Luik en een 25-jarige man uit Grâce-Hollonge. De twee anderen sloegen te voet op de vlucht.

Na een korte achtervolging kon de politie een van de gevluchte verdachten vatten. Het bleek te gaan om een 28-jarige man uit Nederland, die tijdens zijn vlucht ook een heleboel geldbiljetten weggooide. De vierde man kon voorlopig ontkomen, maar wordt verder opgespoord.

In een van de aanwezige voertuigen waarmee de verdachten zich ter plaatse hadden begeven, vonden de speurders vijf pakketten cocaïne. In een ander voertuig lag een grote som cash geld. Alles lijkt er dus op dat er inderdaad een drugsdeal plaatsvond of zou plaatsvinden. Al het bezwarend materiaal werd in beslag genomen.