© Mondadori Portfolio via Getty Im

Iets meer dan tien jaar geleden behaalden ze successen, vanavond gaan ze elk apart op zoek naar een nieuw succes. José Mourinho (60) had Xabi Alonso (41) jarenlang als speler onder z’n hoede en leerde hem de kneepjes van het trainersvak, nu wil Alonso zijn meester tonen wat hij kan en een plek in de finale van de Champions League nemen.