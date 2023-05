Persoon gewond na val bij brand in flatgebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe

In Sint-Lambrechts-Woluwe heeft woensdagnamiddag een brand gewoed in een flatgebouw aan de Sint-Lambertusberg. Dat meldt de Brusselse brandweer. De schade is beperkt gebleven maar één persoon is onwel geworden en voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede persoon raakte dan weer gewond bij een val.

Het gebouw werd gedeeltelijk geëvacueerd maar alle bewoners zouden woensdagavond nog naar hun flats moeten kunnen terugkeren, aldus de brandweer

Het vuur in het flatgebouw werd omstreeks 17.20 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een brand te gaan in een technisch lokaal van het gebouw en een oude vuilniskoker.

“De rook had zich in het gebouw verspreid, zodat een deel van het gebouw en een crèche moesten ontruimd worden”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Eén persoon is onwel geworden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede persoon raakte gewond bij een val.”

Vanavond terugkeren

Burgemeester Olivier Maingain van Sint-Lambrechts-Woluwe kwam ter plaatse en stelde de lokalen van het OCMW ter beschikking voor de opvang van de geëvacueerden. De brand was snel geblust maar de brandweer was tot 20.20 uur in de weer om het gebouw te ventileren en te controleren op de aanwezigheid van CO.

“Sibelga komt vanavond nog ter plaatse om de nodige herstellingen uit te voeren aan de technische installaties van het gebouw”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Dat kan nog een paar uur in beslag nemen maar de bewoners zouden vanavond nog naar hun flats moeten kunnen terugkeren.”

De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.