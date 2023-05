Vertragingen en annuleringen bij Brussels Airport: “Tiental vluchten getroffen”

“De hinder is te wijten aan een tekort aan luchtverkeersleiders en een beperkte capaciteit van de landingsbanen”, verklaarde woordvoerder Ihsane Chioua Lekhli woensdagavond. Ze wijst erop dat er enkel woensdagavond hinder verwacht wordt.

“De situatie is onder controle maar er kan een uur of meer vertraging zijn”, zegt Ihsane Chioua Lekhli. Er zou en probleem zijn met personeelstekort en door een configuratie was er slechts één landingsbaan beschikbaar. Het zou gaan om een tiental vluchten die of geannuleerd of vertraagd zijn. “Alle passagiers zijn verwittigd, klinkt het nog.