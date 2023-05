Club Brugge toont interesse in Braziliaanse spits die tweemaal scoorde tegen... Anderlecht

Club Brugge zoekt offensieve versterking en denkt onder anderen aan een Braziliaan. Igor Thiago (21), de spits van Ludogorets, is in beeld. Anderlecht-fans kennen hem misschien nog.

Eind februari was Thiago bijna nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van paars-wit in de Conference League. Hij scoorde toen in beide matchen – een keer met de kop, een keer met z’n ‘mindere’ linker –, maar de Bulgaren delfden het onderspit in de strafschoppenreeks.

Sindsdien is Thiago wel helemaal los. In de laatste zeven duels van de reguliere competitie in Bulgarije scoorde hij negen keer, waardoor Ludogorets als leider aan de kampioenenplay-offs is begonnen en waardoor de interesse vanuit het buitenland enorm toenam. Ook bij Club raakten ze dus gecharmeerd door de 1 meter 91 grote en fysiek sterke aanvaller. Hij is zelf op de hoogte van de interesse en ziet blauw-zwart wel zitten.

Dat Club zijn voorhoede moet versterken is ook duidelijk. Ferran Jutgla (24) scoorde in zijn debuutseizoen al wel vijftien keer, maar de laatste maanden heeft hij het moeilijker. Recordaankoop Roman Yaremchuk (27) voldeed niet en zijn toekomst is nog altijd onzeker. Het Spaanse talent Victor Barbera (18) komt al wel transfervrij over, maar hij heeft geen ervaring op het hoogste niveau dus er moet al zeker één centrumspits bij. (ybw, jve, dvd)