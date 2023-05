Montana verbiedt als eerste Amerikaanse staat TikTok

Montana voert als eerste Amerikaanse staat een verbod in op de videoapp TikTok. Daartoe ondertekende gouverneur Greg Gianforte woensdag een wet.

Het verbod zou op 1 januari 2024 van kracht gaan. Appwinkels mogen TikTok, dat in handen is van het Chinese ByteDance, dan niet langer aanbieden in Montana en het sociale medium mag er zelf niet als bedrijf actief zijn. De maatregel moet “de persoonlijke en private data van de inwoners van Montana tegen de Chinese Communistische Partij beschermen”, zei de Republikeinse gouverneur.

Voor elke dag dat het videoplatform toch beschikbaar zou blijven eens het verbod van kracht is, moet Tiktok een dwangsom van 10.000 dollar betalen. Gebruikers hangen geen boetes boven het hoofd en wie de app al op zijn smartphone heeft staan, kan die blijven gebruiken.

TikTok had voor de ondertekening al te kennen gegeven dat het naar de rechter zou stappen tegen het verbod.

In verschillende landen werd TikTok al verboden op overheidstoestellen, ook in de Verenigde Staten.

