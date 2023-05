Luchtalarm van kracht in heel Oekraïne, meerdere ontploffingen in Kiev

In heel Oekraïne is momenteel het luchtalarm van kracht en worden mensen opgeroepen om te schuilen. In onder meer Kiev waren vrijdagochtend vroeg ontploffingen te horen.

“In het district Darnytsky van de hoofdstad waren er vallende brokstukken”, zei Serhiy Popko, het hoofd van het militaire bestuur in Kiev, op Telegram. “Gegevens over slachtoffers en schade worden momenteel geverifieerd.” Hij voegde ook toe dat de luchtafweer in de stad werkt.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, zei dat in Darnytsky door vallende brokstukken een brand was uitgebroken bij een bedrijf. In de wijk Desnjansky werd een ontploffing gemeld. “De aanval op de hoofdstad gaat voort”, aldus Klitsjko op Telegram. “Verlaat schuilplaatsen niet tijdens het luchtalarm!”

Het leger meldde daarnaast aanvallen met kruisraketten in de regio Vinnytsja, in het centrum van het land. Lokale media rapporteerden ook explosies in Chmelnytsky, nog meer naar het westen.