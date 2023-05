Rusland mag niet langer gratis gebruikmaken van Tsjechische gronden

Dat maakte minister van Buitenlandse Zaken Jan Lipavsky woensdag bekend.

Het gaat om akkoorden die de voormalige communistische republiek Tsjecho-Slowakije had gesloten met de Sovjet-Unie in de jaren zeventig en tachtig. Ze hielden stand na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de opdeling van Tsjecho-Slowakije begin de jaren negentig: Rusland bleef profiteren van de regeling.

Volgens het communistische Tsjechische persbureau CTK kon Rusland op die manier 59 percelen en gebouwen in Tsjechië gratis gebruiken. De Russische ambassade in Praag valt daar niet onder, maar wel verscheidene gebouwen in de buurt, luidt het. Behalve in de hoofdstad gaat het ook om locaties in Brno – de tweede stad van Tsjechië – en het kuuroord Karlsbad.

Lipavsky zegt dat voor de percelen voortaan met huurovereenkomsten zal worden gewerkt “om ongerechtvaardigde verrijking te vermijden”. De buitenlandminister suggereert daarmee dat bepaalde percelen voor commerciële in plaats van diplomatieke doeleinden werden gebruikt.

De betrekkingen tussen Praag en Moskou zijn verslechterd sinds de Russische invasie van Oekraïne eind februari vorig jaar. In april zette de Tsjechische regering nog het licht op groen voor een defensiesamenwerking met de Verenigde Staten. De overeenkomst vergemakkelijkt het stationeren van Amerikaanse militairen in het land, dat sinds 1999 lid is van de westerse defensiealliantie NAVO.