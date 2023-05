Dader van aanslag waarbij ook Belgische omkwam, krijgt acht keer levenslang

De dader van de aanslag waarbij in de Amerikaanse stad New York in 2017 acht mensen omkwamen, Sayfullo Saipov, is woensdag veroordeeld tot acht keer levenslange opsluiting. De islamitische extremist kwam zelf bijna een uur lang aan het woord om zijn daden te verdedigen, meldden Amerikaanse media. Bij de aanslag stierf ook een Belgische vrouw.

De 35-jarige Oezbeek was in januari al schuldig bevonden. Na een dagenlange beraadslaging was er in de twaalfkoppige jury geen unanimiteit over de doodstraf. Daardoor kreeg Saipov in maart automatisch een levenslange opsluiting zonder mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen. De exacte strafmaat is nu vastgesteld door de rechtbank: levenslang voor elk dodelijk slachtoffer.

Saipov sprak bijna een uur lang in het Oezbeeks over de geschiedenis van de islam om zijn misdaden goed te praten. Van enig berouw was geen sprake. De zus van het Belgische omgekomen slachtoffer Ann-Laure Decadt riep na zijn uiteenzetting in de rechtszaal: “De enige daad van de duivel hier is de daad die jij hebt verricht!”

Saipov reed op 31 oktober 2017 met een gehuurde pick-uptruck in op voetgangers en fietsers. Daarbij vielen acht doden en een tiental zwaargewonden. Het ging om de dodelijkste aanslag in New York sinds die op 11 september 2001. Hij pleegde de aanslag naar eigen zeggen in naam van terreurbeweging Islamitische Staat.

Onder de dodelijke slachtoffers was de 31-jarige Ann-Laure Decadt uit het West-Vlaamse Staden. De vrouw was in New York op citytrip met haar moeder en twee zussen. Nog eens drie andere Belgen, een gezin bestaande uit vader, moeder en zoon, raakten gewond.