Kom op tegen Kanker trapt twaalfde editie van 1.000 km op gang

Donderdag start in Mechelen de twaalfde editie van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Duizenden sportievelingen fietsen, in team of alleen, 1.000 km verspreid over vier dagen ten voordele van wetenschappelijk kankeronderzoek. De totale afstand van de Vlaamse editie wordt onderverdeeld in acht etappes van 125 km.