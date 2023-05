Spaanse pers ziet één uitblinker bij zwak Real Madrid: “Courtois belette Haaland meermaals het scoren, maar werd in de steek gelaten door z’n ploegmaats”

Het werd een pijnlijke avond voor Thibaut Courtois en co. Real Madrid was niet opgewassen tegen een subliem Manchester City en ging met zware cijfers (4-0) onderuit. Aan Thibaut Courtois heeft het echter niet gelegen, aldus de Spaanse pers. “Het was waarschijnlijk een van de beste prestaties van de Belgische doelman sinds hij bij Real Madrid werkt.”

“Het was een wedstrijd waarin hij zich moest laten zien en dat deed hij ook echt”, klinkt het bij het Spaanse Marca. “Het was waarschijnlijk een van de beste prestaties van de Belgische doelman sinds hij bij Real Madrid werkt, met uitzondering van de finale in Parijs tegen Liverpool vorig seizoen. Het probleem is dat hij in Manchester in de steek werd gelaten door z’n ploegmaats.”

“Haaland liep op z’n tenen tegen Courtois”, klinkt het ook nog. “Hij kreeg drie enorme kansen, maar Courtois redde ze zowaar alle drie. Guardiola’s handen gingen op het hoofd vol ongeloof. In delen van de wedstrijd, toen het nog 0-0 stond, scandeerde het Etihad al om een doelpunt van hun Noorse spits. Het begon met een pass van Grealish naar Haaland, die dacht te scoren. Maar Courtois redde de bal uit het niets. In de 22e minuut, misschien wel de beste redding. De kopbal van Haaland versloeg Camavinga en net toen het op een doelpunt leek, vloog de Belg er met z’n hand naartoe. De Noor kon het niet geloven. Toen de match al beslist was, liet een fabelachtig hakje van Gundogan de Noorse spits bijna alleen voor de Belg, die een been uitstak en de bal over liet gaan.”

Vier keer scoorde City tegen Courtois, maar tegen wereldspits Haaland had de Belg telkens een wereldsave klaar. — © AP

Voor Courtois is Marca vol lof, maar de andere Real Madrid-spelers mogen het ontgelden. “De rest van de ploeg faalde rampzalig. Militao gaf een goal weg, Modric was een schim van zichzelf en werd gewisseld, Valderde was de hele wedstrijd de weg kwijt, Vinicius geraakte niet los van Walker, Benzema bevestigde dat dit niet zijn jaar is, Rodrygo droeg niets bij en Camavinga is geen linksachter.”

AS gaf Courtois dan weer een 9/10 in haar rapport, straf voor een doelman die er vier om de oren kreeg. “Door hem werd het geen grotere nederlaag. Nogmaals was Courtois de beste man bij Real, hij kon de glorietocht van City toch even uitstellen”, klinkt de logische uitleg.