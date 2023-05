Thibaut Courtois teleurgesteld na zware nederlaag tegen Manchester City: “Tegen deze ploeg moet je 100% zijn en dat waren we gewoonweg niet”

“We maakten veel te veel fouten”, is Courtois eerlijk. “We gaven hen te veel de bal en we misten te veel makkelijke passes. We probeerden wel, maar geraakten er nooit uit. We zijn er nooit in geslaagd hen pijn te doen zoals zij ons pijn deden.” Courtois was zowat de enige op niveau bij de bezoekers met enkele wereldsaves, maar het volstond niet voor een nieuwe Champions League-finale.

“Het is de manier waarop we werden uitgeschakeld die het meest pijn doet”, baalde de Rode Duivel. “Ik had liever een wedstrijd gezien die beslist werd met verlengingen of strafschoppen. Maar met 4-0 verliezen is een zeer, zeer zware nederlaag.”

“Nu kunnen we nog trots zijn op hoe ver we zijn gekomen”, voegde Courtois er nog aan toe. “Vanavond verloren we van een ploeg die altijd en overal domineert. Je hoeft alleen maar te kijken naar wat ze in de Premier League hebben gedaan. We moeten 100 procent zijn op dit niveau en dat zijn we gewoon niet geweest”, besloot de Madrileense doelman.