Prinses Elisabeth leert schieten met nieuw wapen

Kroonprinses Elisabeth (21) heeft tijdens een bijscholing op de Koninklijke Militaire School in maart leren schieten met een nieuw wapen. Dat was nodig om deel te mogen nemen aan een zomerkamp.

“Prinses Elisabeth zal in juli opnieuw deelnemen aan het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School”, meldt het koninklijk paleis. “Als voorbereiding hierop nam ze in maart deel aan het inhaalweekend in Leopoldsburg. De KMS is recent van wapen veranderd, en gebruikt nu de Special Operations Forces Combat Assault Rifle (SCAR). De prinses en de studenten die nog niet met dit nieuwe wapen gevuurd hadden, konden tijdens dit weekend voor het eerst oefenen met de SCAR.”