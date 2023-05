JEUGDCUP NIEUWSBLAD: interprovinciale finales in Temse

Temse

Om 9 uur gingen de interprovinciale finales van de Jeugdcup Nieuwsblad op de fraaie accommodatie van KSV Temse van start. Er wordt onder een stralende zon in zestien reeksen (van U8 tot en met 17) gevoetbald. 79 ploegen nemen het tegen elkaar op , allen gesteund worden door een grote en luidruchtige aanhang. Alle uitslagen staan online op www.jeugdcup.be in de file “Overzicht finales” . Fotograaf Marc Van Hecke brengt speciaal voor de gelegenheid sfeer- en actiebeelden op de facebookpagina van Jeugdcup Nieuwsblad. De laatste finales staan om 19 uur gepland.

Inzet is een plaats in de natioanle finales Jeugdcup Nieuwsblad op zaterdag 20 mei aanstaande op het A-veld van SK Beveren. Freethiel here we com.