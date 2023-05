Nog meer dorpen geëvacueerd wegens overstromingen in Italië, al negen doden geteld

De autoriteiten in Italië laten donderdag nog meer dorpen evacueren ten gevolge van de overstromingen in de regio Emilia-Romagna, in het noordoosten van het land. Negen mensen kwamen al om het leven door de overstromingen.

Een twintigtal rivieren is uit hun bedding getreden in het zuidoosten van Emilia-Romagna, waar de voorbije dagen zeer zware regenval plaatsvond. Volgens de plaatselijke autoriteiten veroorzaakte de regenval ook grondverschuivingen.

Meer dan 100.000 inwoners hebben hun woningen al moeten verlaten. Sinds woensdagnamiddag is het gestopt met regenen en meteorologen verwachten donderdag geen significante buien meer. Toch zijn autobussen gestuurd om inwoners van de gemeenten Villanova di Ravenna, Filetto en Boncalceci te evacueren, omdat de rivier Lamone er dreigt te overstromen.

Intussen zijn al zeker negen mensen overleden als gevolg van de overstromingen. Een man en een vrouw stierven terwijl ze ’s avonds op weg waren naar hun landbouwbedrijf. Het echtpaar werd verrast door het stijgende waterpeil.

In Forlì werd dan weer het lichaam van een oudere man gevonden aan de oever van de rivier Montone. Hij was door het water meegesleurd uit zijn ondergelopen huis. Zijn vrouw slaagde er wel tijdig om in naar boven te gaan, en werd gered door reddingswerkers. Ook in het naburige Ronta di Cesena en Cesenatico kwamen vier mensen om het leven. Er zijn ook nog enkele vermisten.

Een twintigtal rivieren is uit hun bedding getreden in Emilia-Romagna door zware regenval. De regio heeft volgens de autoriteiten in 36 uur evenveel regen te verwerken gekregen als normaal gezien in een half jaar tijd. Volgens de plaatselijke autoriteiten veroorzaakte de regenval ook grondverschuivingen.

De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat door het noodweer zondag niet door. De Formule 1-race in Imola wordt afgelast omdat de organisator de veiligheid niet kan garanderen en de hulpdiensten niet nog meer wil belasten.

De organisatoren van de Grote Prijs van Emilia-Romagna hopen dat hun Formule 1-contract met een jaar wordt verlengd en de editie van dit jaar in 2026 kan plaatsvinden. De race naar een datum later op het seizoen verschuiven, is geen optie door de volle kalender. Het inkorten van de zomerpauze in augustus zou bij de teams dan weer op een veto stuiten. Daarom heeft de Italiaanse automobielclub ACI zijn hoop nu gevestigd op een verlenging van het huidige contract, dat tot en met 2025 loopt.

F1-voorzitter Stefano Domenicali, die geboren werd in Imola, beaamde dat het ‘moeilijk’ zou worden om de race later dit seizoen te houden, maar omschreef een mogelijke verschuiving naar 2026 als ‘een optie die op tafel ligt’.

Ook in de regio Marken worden massaal inwoners geëvacueerd: volgens de krant Corriere di Bologna moesten zo’n 6.000 mensen uit de regio hun huizen verlaten. In de stad Cesena moesten mensen zelfs van daken worden gered, omdat de straten onder water waren gelopen.

De spoedafdeling van het ziekenhuis in Senigallia – nabij Ancona, de hoofdstad van de Marken – moest eveneens ontruimd worden vanwege de overstromingen. De brandweer maakt verder melding van omgevallen bomen, aardverschuivingen en gestrande wagens. Er werden ook spoorverbindingen gesloten, en in verschillende steden houden scholen de deuren dicht. De autoriteiten langs de Adriatische kust hebben ook de toegang tot stranden afgesloten, vanwege de harde windstoten en hoge golven.

