Dat de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna geannuleerd werd, lijkt in het licht van de overstromingen die de streek treffen maar logisch. Voor de Nederlander Nyck de Vries, de enige F1-coureur die midden in de ellende terechtkwam, was dat wel het begin van een bijzonder moeizame tocht terug naar huis.