Jongen (19) geflitst op elektrische step aan 77 km/u

In het Franse Hazebrouck, vlakbij de Belgische grens nabij Poperinge, is een 19-jarige jongeman op een elektrische step geflitst aan maar liefst 77 kilometer per uur. Dat meldt La Voix du Nord.

De jongen werd op 27 april omstreeks 7.50 uur ’s ochtends geflitst op een gewestweg aan 77 kilometer per uur, terwijl elektrische steps op de openbare weg in Frankrijk slechts 25 kilometer per uur mogen rijden.

De man werd aan de kant van de weg gezet door de politie, het bleek te gaan om een 19-jarige die op weg was naar zijn werk. “Hij was gekleed in motorkledij en droeg een helm“, klinkt het. “Als hij zijn step op een gesloten racecircuit zou hebben gebruikt, zouden we niets te klagen gehad hebben.” De step bleek voorzien van een tweede batterij zodat hij veel sneller kon rijden.

De jongeman moet eind juni voor de politierechtbank van Duinkerke verschijnen. Hij riskeert een boete van 1.500 euro.