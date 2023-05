FIFA zal landen op WK 2026 indelen in clusters, om verre reizen te verhinderen

De landen die in actie komen op het WK in 2026, zullen in de groepsfase opgedeeld worden in regionale clusters. Het WK vindt namelijk plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de clusters wil de FIFA het aantal verre verplaatsingen voor een land tot een minimum beperken. Dat vertelde FIFA-voorzitter Gianni Infantino in Los Angeles, op de voorstelling van de WK-campagne.

Het Wereldkampioenschap in 2026 is het eerste dat in drie verschillende landen plaatsvindt. Het is ook voor het eerst dat er 48 teams meedoen i.p.v. de gebruikelijke 32 landen. Geen makkelijke opgave dus. “De uitdaging zit in de logistiek”, erkende FIFA-baas Infantino. “Het is een continent met drie grote landen. Gezien de grote afstanden, de verschillende tijdzones en de klimatologische verschillen - hoogte in Mexico, zeeniveau in andere delen - is het belangrijk de best mogelijke omstandigheden te creëren voor de teams en de fans. Dat betekent dat er zeker in de eerste ronde niet te veel moet worden gereisd”, aldus Infantino.

Concreet betekent het dat de groepen op het WK 2026 zullen ingedeeld worden in verschillende regio’s, waardoor de groepswedstrijden in een groep telkens niet ver van elkaar afgewerkt worden. Uiteraard zal er nog een beetje gereisd worden, maar de FIFA zal er alles aandoen om verre reizen te verhinderen. ”Dat zullen we zo goed mogelijk coördineren”, weet Infantino.