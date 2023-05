VIDEO. En of hij het kan! Gareth Bale slaat eerste hole-in-one en viert alsof hij een wereldgoal maakte

Dat Gareth Bale (33) een fervent golfer is, wisten we al langer. Maar sinds de Welshmen met voetbalpensioen is, specialiseerde hij zich volledig op het golfen. Op zijn Instagrampagina liet hij vol trots zien hoe hij z’n allereerste hole-in-one sloeg. Dat vierde hij uiteraard uitbundig.

Bale sloeg de hole-in-one in het Amerikaanse San Diego. “Dit is een video voor de eeuwigheid. Wauw! Gareth Bale, hij doet niet alleen bicycle kicks”, klonk het bij de even uitbundige cameraman. Een verwijzing naar de retro’s die Bale vaak uitoefende op het voetbalveld, zo scoorde hij in de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool een heerlijke omhaal. Na zijn hole-in-one vierde de voormalige winger van Real Madrid al even uitbundig als toen hij scoorde in de Champions League finale!

De beelden: