Geen straf na “mensonterende promotieviering” op middenstip van rivaal: “Ik was beschaamd toen ik het filmpje zag”

Bij de viering van de promotie van voetbalclub KFC Doomkerke naar derde provinciale vonden enkele spelers er niet beter op dan te urineren op de middenstip van de terreinen van rivaal Groene Leeuwen Ruiselede. Dat veroorzaakte commotie en het incident haalde woensdag de gemeenteraad.

Eerder lieten het bestuur, de spelers en de trainersstaf van KFC Doomkerke weten zich uitdrukkelijk te willen excuseren voor de gebeurtenissen van afgelopen zondag. “Het gedrag van enkele spelers is niet goed te praten, waarbij we willen benadrukken dat het gaat om enkelingen en niet om de volledige spelersgroep”, aldus Marnix Van Daele, secretaris van KFC Doomkerke.

Ook de kapitein van de ploeg nam het woord: “In de uren van euforie en blijdschap gingen enkele van onze spelers helaas over de grens. We beseffen als spelers dat sommigen hiermee niet alleen de spelers, maar ook het bestuur in een slecht daglicht hebben geplaatst”, zei hij.

Ontslag aangeboden

De kwestie kwam aan bod op de gemeenteraad van woensdag. “Ik voelde mij in eerste instantie beschaamd, zeker als ik het filmpje zag passeren met bijhorende tekst en geluiden van de mensonterende promotieviering”, aldus schepen van Sport Frans Debouck (RKD).

“Onze voorzitter was aanwezig bij de feiten”, geeft Marnix Van Daele, secretaris van KFC Doomkerke, toe. “Hij was te laat om nog te kunnen ingrijpen. Dit betreurt hij ten zeerste. Hij heeft zijn ontslag aangeboden aan het bestuur, maar dit hebben we unaniem geweigerd. Hem valt, net als de meesten die bij de feiten aanwezig waren, niets te verwijten.”

Sereniteit

Burgemeester Greet De Roo (RKD) sloot de discussie op de gemeenteraad af door te stellen dat er geen sancties zullen volgen en dat het incident tussen RK Doomskerke en GL Ruiselede moet worden afgehandeld.

Of GL Ruiselede stappen zal ondernemen, is evenwel niet duidelijk. “We hopen dat de zaak nu in alle sereniteit besproken en afgesloten kan worden, zodat de aandacht nadien opnieuw kan gaan naar onze historische promotie”, besluit de secretaris.