Wagner-baas Prigozjin beschuldigt Russisch leger (opnieuw) van terugtrekking uit Bachmoet

Volgens Prigozjin trok het Russische leger zich donderdagochtend “helaas” 570 meter terug uit posities ten noorden van Bachmoet, waardoor het Oekraïense leger kan oprukken en zijn eigen troepen in het centrum van de stad kan aanvallen in de flank. Wagner-troepen spelen al maanden een hoofdrol in de aanval op Bachmoet, terwijl het Russische leger hen ondersteunt.

De uitspraken van Prigozjin kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden. De Wagner-baas ligt al langer in conflict met de top van het Russische leger en het ministerie van Defensie, die hij ervan beschuldigt zijn troepen niet afdoende te bevoorraden. Zijn herhaalde uithalen naar het Russische leger kunnen dan ook niet los gezien worden van die vete.

Prigozjin richtte zich in een audiofragment ook rechtstreeks tot de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de stafchef van het Russische leger, generaal Valeri Gerasimov. “Ik vraag de leiding van het ministerie van Defensie publiekelijk – want mijn brieven worden toch niet gelezen – om de flanken alstublieft niet op te geven.”

Prigozjin kondigde in het verleden al meermaals de verovering van Bachmoet aan, maar Oekraïne boekte de afgelopen dagen voor het eerst in lange tijd weer terreinwinst in de zwaar belegerde stad.