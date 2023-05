Van Peteghem zet druk op banken om spaarrente te verhogen

Met een brief aan bankenfederatie Febelfin mengt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zich in de discussie over de lage rentevoeten die banken hanteren op spaarboekjes. Die rentes zijn weliswaar een klein beetje gestegen, maar lang niet zoveel als de rentes die de banken tegenwoordig zélf krijgen om hun geld te parkeren bij de Europese Centrale Bank. Door dat verschil maken banken dezer dagen enorme winsten. Econoom Paul De Grauwe (London School of Economics) noemde dat “een schande” in Het Nieuwsblad.

Van Peteghem zegt in de brief dat hij “vaststelt dat het sentiment van de burgers is dat het vooral de banken zijn die extra winsten boeken, en dat dat ten koste gaat van de vergoedingen voor spaarrekeningen.” Hij wijst op de “toenemende druk om de rentes te verhogen” en om “transparantie te geven over de manier waarop die rentetarieven worden bepaald.”

Dat is volgens Van Peteghem nodig om “het vertrouwen in de financiële sector te bewaren.”

