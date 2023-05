“Walking my cat”: Jason Denayer amuseert zich in Dubai en gaat wandelen met tijger

Het is geestig in Dubai, zo valt te zien op de Instagram van Jason Denayer. De Rode Duivel ging deze week wandelen met een tijger, toch geen ongevaarlijk tochtje. “Walking my cat”, omschreef de centrale verdediger het stoer.

Sinds vorige zomer is Denayer actief in Dubai. De Rode Duivel speelt bij FC Shabab Al-Ahli, al komt hij er niet zoveel in actie. In 26 competitiematchen stond Denayer slechts acht keer in de basis. Zo moest hij afgelopen weekend opnieuw 90 minuten toekijken vanop de bank. Maar naast het veld amuseert de 27-jarige verdediger zich wel kostelijk. Zo deelde hij een filmpje op Instagram waarbij hij met een tijger ging wandelen. Al noemde de stoere Denayer het dier een kat.

© Instagram Jason Denayer

Collega-voetballers konden het filmpje van Denayer en z’n tijger wel smaken. “Je bent de beste”, lachte Alexis Saelemakers. Ook Albert Sambi Lokonga reageerde op de video. “President Denayer.”