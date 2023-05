Oostendenaar (73) overleden nadat hij hoofd stoot en in het water belandt

Een wandeling aan de Sir Winston Churchillkaai in Oostende is voor een 73-jarige man uitgedraaid op een fiasco. De zeventiger kwam ongelukkig ten val waarbij hij zijn hoofd stootte en in het water belandde. De hulpdiensten brachten hem in levensgevaar naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is daar overleden.

De man had een bootje gehuurd aan de Sir Winston Churchillkaai toen het even voor 14 uur fout liep. De zeventiger was na de boottocht iets vergeten in het vaartuig en besloot te voet terug te keren. Om nog onduidelijke redenen kwam het slachtoffer ten val en stootte zijn hoofd aan een ponton. Hierdoor belandde de man in het water. Het slachtoffer werd snel uit het water gehaald en ter plaatse gereanimeerd door de toegesnelde hulpdiensten. Die beslisten niet veel later om hem over te brengen naar het ziekenhuis. De man verkeerde een tijdlang in levensgevaar. Hij is intussen overleden aan zijn verwondingen.

Het parket onderzoekt de verdere omstandigheden.