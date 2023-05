Gasprijs duikt voor het eerst sinds juni 2021 onder 30 euro per megawattuur

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt daalde de gasprijs donderdagnamiddag tot 29,85 euro per megawattuur, om nadien weer net boven de 30 euro te stijgen.

Sinds begin dit jaar is de gasprijs al meer dan gehalveerd, dankzij relatief milde temperaturen, voldoende aanvoer van vooral vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en steeds meer hernieuwbare energie die wordt opgewekt.

De gasprijs zit nu mijlenver verwijderd van het historische record van 345 euro per megawattuur in augustus 2022. Toen schoot de gasprijs omhoog door de onzekerheid of de gasvoorraden in Europa wel voldoende konden worden aangevuld voor de winterperiode, doordat Rusland de gastoevoer aan Europa bijna volledig had afgesloten. Maar tegelijkertijd is gas wel nog altijd duurder dan in de jaren voor de Russische inval in Oekraïne: in 2020 schommelde de gasprijs rond 15 euro per megawattuur.