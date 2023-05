Van verborgen parel naar overpopulaire bestemming: deze plekken willen net als ‘Frozen’-dorpje af van massatoerisme

Dubrovnik (Kroatië)

Deze Kroatische havenstad is één van de best bewaarde omwalde steden ter wereld. De smalle straatjes en oude pleinen maken het heerlijk kuieren door het middeleeuwse stadscentrum, althans zo was het tien jaar geleden toch. Sinds HBO Dubrovnik uitkoos als belangrijkste decor voor succesreeks Game of Thrones, is het aantal bezoekers geëxplodeerd. Op het toppunt van zijn populariteit kreeg de stad in de zomer zo’n 10.000 bezoekers per dag te verwerken.

Veel te veel oordeelde het stadsbestuur. Sinds 2017 wordt er strikt toegekeken op het aantal toeristen dat de stad binnenkomt. Zes camera’s verspreid over alle toegangspoorten van Dubrovnik houden de mensenstroom nauwlettend in de gaten. Niet meer dan 4.000 bezoekers tegelijkertijd mogen de stad binnen.

Trolltunga (Noorwegen)

Alsof je helemaal alleen op een verlaten bergrots wegdroomt bij de schoonheid van de Noorse natuur. De Trolltunga-berg is het ideale decor voor een prachtige Instagramfoto. Een garantie op likes. Maar wat je vaak niet ziet, is dat je voor die foto eerst moet aanschuiven in een rij met tientallen andere toeristen die net dezelfde foto willen.

Toen de Trolltunga in pre-Instagram-tijden nog een onbekende parel was, beklommen amper 800 wandelaars per jaar de berg. Tegenwoordig gaat het om bijna 100.000 bezoekers per jaar. En die komen zeker niet allemaal even voorbereid toe. Wie de rotsformatie wil bereiken, moet namelijk eerst een trektocht van zo’n zes uur ondernemen. Geregeld moeten hulpdiensten er uitrukken om mensen te evacueren die niet meer verder kunnen of niet voor zonsondergang teruggeraken.

© Shutterstock

Big Sur (Verenigde Staten)

Nog zo’n plek die aan populariteit won door een televisiereeks. Deze keer is HBO-serie Big Little Lies de boosdoener. Big Sur is een brok wilde natuur aan de Californische kust in het westen van Amerika dat vele mensen maar wat graag met hun eigen ogen willen komen bewonderen. Alleen is het gebied helemaal niet voorzien is op zoveel toeristen.

Er zijn bijvoorbeeld geen sanitaire voorzieningen waardoor mensen er hun gevoeg op andere plaatsen moeten doen. En ook hotels zijn er amper. Toeristen zetten er dan maar zelf hun tentje op, iets wat verboden is in het gebied. In 2016 veroorzaakte een illegaal kampvuur nog een grootschalige bosbrand. Bewoners toonden de afgelopen jaren al geregeld hun onvrede. Zo werd er in 2019 een spandoek met de slogan “Massatoerisme doodt Big Sur” opgehangen aan de bekende Bixby Bridge.

© Shutterstock

Fjadrargljufur kloof (Ijsland)

Natuur en massatoerisme gaan niet samen. Dat bewijst ook deze parel. Ijsland is al langer een populaire vakantiebestemming bij natuurliefhebbers, maar de Fjadrargljufur kloof, in de buurt van het zuidelijke dorpje Kirkjubæjarklaustur, werd lang niet opgemerkt. Tot popster Justin Bieber er de videoclip van zijn hit “I’ll Show You” kwam opnemen...

De clip, die ondertussen meer dan 71 miljoen keer bekeken is op YouTube, bracht een stroom aan toeristen op gang. De bezoekersaantallen zouden sindsdien met 50 tot 80 procent zijn gestegen. Om de natuur tijd te geven om te herstellen, besloot het IJslandse milieuagentschap in 2019 om de kloof tijdelijk af te sluiten. Ondertussen is het opnieuw mogelijk om, bij goede weersomstandigheden, door de hele kloof te wandelen.

© Shutterstock

Santorini (Griekenland)

Witte huisjes met blauwe daken en een helderblauwe zee. Over de schoonheid van Santorini valt niet te twisten, maar het is er de laatste jaren over de koppen lopen. Het nietige eilandje ontvangt jaarlijks zo’n twee miljoen toeristen, meer dan eender welk ander Grieks eiland. Grote “schuldige”: de cruiseschepen.

Enkele jaren terug werd het aantal mensen dat per dag mag aanmeren met een cruiseschip al gelimiteerd op 8.000 mensen, maar het eiland heeft het nog steeds zwaar. De infrastructuur heeft niet de tijd gekregen om zich aan te passen aan de snelle groei. En ook de natuur blijft gevolgen ondervinden van de cruiseschepen.