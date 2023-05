Zware regenval veroorzaakt overstromingen in Balkanlanden

In Kroatië, Bosnië en Herzegovina en Servië heeft zware regenval overstromingen veroorzaakt.

In het Kroatische Sisak, op zestig kilometer ten zuiden van hoofdstad Zagreb, is de Sava buiten de oevers getreden. De stallen van een vereniging voor therapeutisch paardrijden zijn daarbij overstroomd, maar alle paarden konden in veiligheid worden gebracht, aldus de Kroatische zender HRT.

Ook de Kroatische plaatsen Karlovac, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Gracac en Obrovac kampen met hoogwater, maar er vielen geen slachtoffers.

In het noorden van Bosnië is de situatie ook moeilijk. De rivieren Una en Glina veroorzaakten overstromingen in de steden Bihac, Velika Kladusa en Bosanska Krupa.

In het Servische Novi Sad stonden woensdagavond enkele lanen in het centrum onder water. Dat veroorzaakte verkeerschaos en verschillende ongevallen.