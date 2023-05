Ouders gaan in ‘Blind gekocht’ op zoek naar nieuwe woning voor zoontje met zeldzame aandoening

Jan en Kim doen mee aan het tv-programma Blind gekocht en zullen in de toekomst hun woning in Dilbeek achter zich laten. Niet omdat ze dat per se willen, maar wel voor de gezondheid van hun zoontje.

De vijfjarige Thor werd geboren met een genetische aandoening. Dat hadden ouders Jan en Kim niet meteen door. Hun zoontje gaf geregeld over, maar de ouders dachten in eerste instantie aan ‘reflux’. Tot ze in de crèche te horen kregen dat Thor zijn ontwikkeling vertraagd was. Jan en Kim lieten een hele reeks medische onderzoeken uitvoeren en kwamen er uiteindelijk achter dat hun zoontje een heel zeldzame genetische aandoening heeft, een motorische stoornis waardoor Thor problemen heeft met zijn evenwicht.

Zelfstandig rechtstaan kan de jongen bijvoorbeeld niet. En doordat er wereldwijd slechts enkele gevallen bekend zijn, maakt dat voor Jan en Kim de toekomst onzeker.

In Blind gekocht gaan ze op zoek naar een woning die beter aangepast is aan de noden van Thor.

(sgg)