Colombiaanse president ontkent nu dat kinderen zijn teruggevonden na vliegtuigcrash in jungle

De Colombiaanse president Gustavo Petro is op zijn woorden moeten terugkomen en ontkent nu dat vier kinderen gered zijn in de jungle na de vliegtuigcrash. Hij meldt donderdag op Twitter dat de zoekoperatie voortgezet wordt.

“Ik heb beslist om de tweet te verwijderen omdat de geleverde informatie (...) niet bevestigd kon worden. Ik betreur wat er is gebeurd”, zei Petro.

Al sinds 1 mei worden de kinderen van 13, 9 en 4 jaar en de baby van 11 maanden - allemaal uit één gezin van het inheemse Witoto-volk - vermist. Hun vliegtuig met nog drie anderen aan boord - de piloot en twee volwassenen, onder wie de moeder - was toen gecrasht. De Cessna 206 was boven het regenwoud van de radar verdwenen in de omgeving van de stad San José del Guaviare.

Omdat de plaats van de crash moeilijk te bereiken was, konden hulpdiensten pas enkele dagen geleden tot aan het wrak geraken. Maandag en dinsdag vonden ze de lichamen van de drie volwassenen, zo maakte de civiele bescherming eerder al bekend. De zoektocht naar de vier kinderen werd opgezet.

Verschillende vondsten – onder andere een geïmproviseerde schuilplaats, een kinderschaar, schoeisel, fruit waarvan enkele dagen eerder gegeten leek, en een babyfles op een andere plaats dan het wrak – wezen op zeker één overlevende.

Lokale schipper

Woensdag had de president op Twitter aangekondigd dat de kinderen waren teruggevonden en door de nationale marine werden opgevangen. Zo zouden ze door een lokale schipper aan boord gebracht zijn van een boot, klonk het. Maar de lokale reddingswerkers en het Colombiaanse leger, dat ter plaatse is, kon dat nieuws niet bevestigen. Uiteindelijk moest de president donderdag toch terugkomen op zijn woorden. Volgens de president blijven de militairen en inheemse gemeenschap verder zoeken naar de kinderen.