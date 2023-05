SK Peulis promoveert naar 3de afdeling: “Voor een club als Peulis is dit heel mooi”

En toen ontplofte de boel. Deze match had alles wat provinciaal voetbal zo mooi maakt. De puurheid van de dingen, de tomeloze inzet, verre van academisch voetbal maar een spanning die echt wel te snijden was. Heel diep in de verlengingen maakte Jasper Bosschaerts de beslissende treffer. Hij schoot laag in de verste hoek binnen, de ruim 600 toeschouwers kregen waarvoor ze gekomen waren.

Een winnaar in een spannende partij.

“Het was helemaal geen mooie wedstrijd”, vond de doelpuntenmaker. “Schoon was het allemaal niet, maar wie zal daar van wakker liggen? Ik zeker niet en die goal was ook mijn laatste hoogtepunt. Want ik zet een punt achter mijn loopbaan, het is goed geweest. Ik scoorde dit seizoen 32 doelpunten in de competitie en in de eindronde nog eens twee. Ik kan dus mooi afscheid nemen, en ik vind ook dat Peulis het verdient. We eindigden tweede achter het hele sterke Rita Berlaar en in de eindronde wonnen we onze drie matchen. Wie gaat zeggen dat dit niet terecht is? Ik ben wel blij dat het niet tot strafschoppen is gekomen, want daar zat ik echt niet op te wachten. Daarom pikte ik nog snel dat goaltje mee, hé (lacht).”

Promotie na 22 jaar

Peulis was vrij vroeg op voorsprong geklommen toen Sven Wouters laag over de grond de 1-0 op het bord zette. Heffen maakte nog voor de rust gelijk. “In de tweede helft hadden wij wel meer de bal”, vond aanvoerder Joeri Uytterhoeven. De sterke aanvaller van Peulis hield voorin goed de bal vast maar ook hij kwam niet tot grote kansen. Uytterhoeven: “Dat klopt, vooral binnen de negentig minuten waren de kansen schaars. Het was pas in de verlengingen dat er toch meer mogelijkheden kwamen. Het was heel lang wachten op de verlossing, gelukkig is die er gekomen en zijn we gewonnen. We klopten Heibos, Boechoutse en nu dus Heffen. Van onze reeks stijgen drie clubs naar derde, dat mag toch eens worden aangestipt. En voor een club als Peulis is dit heel mooi. Na meer dan twintig jaar weg uit vierde provinciale. Het zal vele clubmensen veel plezier doen. Ik ben 37 en ik denk alvast nog niet aan stoppen, ik ga met Peulis mee naar derde. En wat dat brengt dat zien we dan wel. Want wie Peulis zegt, denkt spontaan aan vierde provinciale. En dat klopt ook wel, de vorige promotie hield de club het slechts één jaar vol in derde. We gaan dus nu proberen beter te doen.”