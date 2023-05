De Belgische bierwereld is in rouw, Rosa Merckx (98) is overleden. Ze startte kort na de oorlog als secretaresse bij Liefmans, werd dan brouwmeester en tot slot directeur. En passant sloeg ze als vrouwelijke brouwmeester het glazen plafond aan diggelen. “Mijn vriendinnen zaten maar te wachten om te trouwen, daar had ik geen zin in.”