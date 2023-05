Vooruit wil af van wurgcontracten in horeca

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Parlement dient Vooruit een voorstel in om zogenaamde wurgcontracten in de horeca te verbieden. Aanleiding is de sluiting van het iconische Vlaamse café De Monk in onze hoofdstad.

Officieel verbreekt de eigenaar het huurcontract omdat hij het pand wil renoveren, maar volgens de uitbater heeft het te maken met constante disputen over de verplichte afname van drank. Het is een vaak voorkomend fenomeen in de horeca: brouwerijen die cafés bezitten en de uitbater verplichten bepaalde hoeveelheden drank af te nemen.

De Vlaamse socialisten willen de handelshuurwetgeving nu zodanig aanpassen dat verplichtingen die niets met de huurovereenkomst te maken hebben verboden zijn. “Het is niet logisch dat een uitbater zijn locatie verliest terwijl hij zich wel aan de huurbepalingen houdt. De huurlocatie is essentieel voor zijn broodwinning en voor de werkzekerheid van heel wat horecapersoneel”, zegt fractieleidster in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman. Els Rochette neemt hetzelfde initiatief in de Brusselse assemblee. (fem)