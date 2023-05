Vlaamse leerlingen stranden in luchthavens van Rome en Barcelona na eindejaarsreis: “Dit kost ons 8.000 euro extra”

De leerlingen van het zevende jaar aan het GO! talent in Dendermonde zullen hun eindejaarsreis niet snel vergeten. Ze strandden namelijk door personeelstekort bij Brussels Airlines op de luchthavens van Barcelona en Rome. “En dat heeft de school ongeveer 8.000 euro extra gekost”, zegt mama Vanessa Pacchiotti.

Door een personeelstekort op de luchthaven van Zaventem raakten 58 zevendejaars van GO! talent vanuit Rome en Barcelona niet meer in ons land. Ze zaten woensdag urenlang vast in Spanje en Italië. “Het was hun eindejaarsreis in het laatste jaar van het middelbaar”, zegt Vanessa Pacchiotti, een mama van een van de leerlingen die in Barcelona vastzaten.

“Eerst was er sprake van vertraging, nadien was er helemaal geen vlucht meer. En dus konden ze niet meer terug. Uiteindelijk hebben ze nog een hotel gevonden om te overnachten, maar dat kost natuurlijk weer geld. De school heeft ongeveer 8.000 euro extra betaald voor die overnachtingen.”

Compensatie vragen

En dat terwijl het iets was waar de school niets kon aan doen. “Ze hebben eerst hulp aangeboden vanuit Brussels Airlines, maar uiteindelijk is dat toch niet doorgegaan. Onbegrijpelijk voor zo’n maatschappij”, zegt Vanessa. “We gaan nu zeker om een compensatie vragen en een klacht neerleggen, ook iets wat de school gaat doen. Dit kunnen we niet zomaar laten passeren. Onze kinderen zijn dan wel al 18 jaar en misschien volwassen, toch is het allesbehalve leuk om zoiets te moeten meemaken.” Donderdagavond kwamen de leerlingen dan toch aan in Zaventem. “Ze hebben hele leuk reis gehad, maar die werd afgesloten met een hele negatieve noot”, zegt Vanessa.

De groep uit Dendermonde kon dus zelf zorgen voor een oplossing wat de extra overnachting betreft, maar omdat ze een hele tijd in het ongewisse bleef, had dat toch ook wat voeten in de aarde. Sommige leerlingen raakten in paniek.

“Alles was dicht, de batterijen van de gsm’s bijna plat, maar het is gelukt”, zegt Vanessa Pacchiotti. “Ik heb mijn dochter regelmatig gehoord via de telefoon, ze was in paniek.” Brussels Airlines liet de school verstaan dat de gemaakte onkosten waarschijnlijk zullen worden terugbetaald, omdat het over overmacht gaat. De luchtvaartmaatschappij verontschuldigde zich voor het geleden ongemak.