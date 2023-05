KFC Turnhout degradeert weer naar 3de afdeling: “Dit moet ik even laten bezinken”

Het doek is gevallen voor KFC Turnhout. De Binken verloren de barragewedstrijd in Wetteren kansloos met 3-0 en degraderen naar de derde amateurklasse. “Wat is dit een geweldige dreun”, verbeet trainer Mike Mossel de ontgoocheling.

De wedstrijd begon met een kwartier vertraging. “We zaten vast in de file rond Antwerpen. Voor we de bus opstapten, had Akram Tourki ziek afgebeld en tijdens de opwarming haakte Ward Verwerft geblesseerd af. De laatste weken sukkelden veel spelers met pijntjes. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het uitvallen van Louis Coeckelbergs - die ondertussen geopereerd werd aan de mediale band en kruisband én acht maanden buiten strijd is, was al een geweldige klap. Hij is een cruciale speler in onze ploeg”, merkte Mossel fijntjes op.

In de eerste helft in Wetteren was KFC Turnhout niet bij de les en na 24 minuten stond het al 2-0 in het krijt. “Tegen Wetteren is iets te rapen als het op achterstand komt. Dan is het kwetsbaar. Als het omgekeerde scenario zich afspeelt, is het een verdomd lastige ploeg om te bekampen. Ik zag ook dat bij veel van mijn spelers de batterijen leeg waren. Voor ons was dit de wedstrijd te veel. Wie me drie weken geleden gezegd had dat we zouden degraderen, die had ik niet geloofd. We kregen complimenten van onze tegenstanders, scoorden de meeste doelpunten in de reeks en achteraf bekeken, geven de absoluut vermijdbare nederlagen tegen Lebbeke, Diegem en Berchem ons de doodsteek. Zo zie je maar dat goed voetbal één aspect is, maar ook dat mentaliteit en maturiteit een rol spelen.”

Na de onverwachte promotie een jaar geleden is het terug naar af voor KFC Turnhout. In een vervloekt seizoen wisselde de club drie keer van trainer. “Het is niet dat KFC Turnhout vorig seizoen met de vingers in de neus kampioen speelde. Het eindigde vijfde in de reguliere competitie. Dat zegt al veel. Met Louis Coeckelbergs was er in het tussenseizoen één veldspeler bijgekomen. Te weinig. Ik heb zelf de laatste veertien wedstrijden overgenomen en moest met een grote achterstand de remonte inzetten. Toch had ik gehoopt dat het mij zou lukken. Dit moet ik even laten bezinken”, zuchtte de ex-speler.

Of hij volgend seizoen aan boord blijft? “Ik heb de intentie om te blijven. Maar om eerlijk te zijn: de derde amateurreeks is een heel andere reeks. Waarin anders gevoetbald wordt. Veel spelers verlaten de club en we zullen sowieso aan een nieuwe ploeg moeten bouwen. Er zal iets moeten gebeuren, want je moet niet denken dat we zo maar voor de titel zullen spelen. Ik was graag in tweede gebleven. Da’s zo’n mooie reeks.”