Thierry Henry verklaart “ontroerend moment” met Kevin de Bruyne en maakt gewag van privéprobleem: “Ik respecteer hem nu nog meer”

Het was een mooi moment na afloop van de halve finale van de Champions League tussen Manchester City en Real Madrid. Aan de zijlijn kwam het tot een ontmoeting tussen Kevin de Bruyne en Thierry Henry. De voormalige assistent-coach van de Rode Duivels nam KDB eens goed vast en maakt vervolgens een praatje. Daarin vertrouwde De Bruyne Henry een probleem uit zijn privéleven toe.

“Het was een ontroerend moment”, zegt Thierry Henry, die als analist voor CBS in Manchester was. “Ik kan niet zeggen waarover ons gesprek ging. Dat moet ik privé houden. Maar door wat Kevin zei tegen mij, heb ik nog meer respect voor hoe hij vanavond speelde en hoe hij vocht met zijn team.”

“Ik kan het niet delen wat hij zei omdat ik het niet kan delen”, bleef Henry zich in stilzwijgen verhullen. “Zo is het nu eenmaal. Maar nogmaals, voor mij is hij de belangrijkste speler.”

Eerder in de wedstrijd liet Kevin de Bruyne nog van zich spreken nadat hij het aan de stok kreeg met Pep Guardiola. De Rode Duivel schreeuwde de Spanjaard “Shut up” toe.

