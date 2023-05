Ronny Deila praat met Standard-bestuur over transfers, maar blijft een topkandidaat bij Club Brugge

Dat er dringend duidelijkheid moet komen rond Ronny Deila (47). De Noorse coach van Standard is volop bezig met volgend seizoen, maar ook met… Club Brugge.

Op zijn wekelijkse persbabbel blikte Deila vooruit op de (nieuwe) wedstrijd tegen Westerlo. Standard gaf vorige week een 2-0-voorsprong nog uit handen, dat moet straks beter. Maar ook zijn toekomst kwam weer ter sprake. Logisch, aangezien hij net als Karel Geraerts een van de topkandidaten is om bij Club Brugge trainer te worden. CEO Vincent Mannaert dacht eerder al een paar keer aan hem, maar hem tijdens het seizoen weghalen was te delicaat.

“Ik hou me niet bezig met wat er allemaal verteld wordt. Ik voel me goed hier en ben gefocust op mijn taken en ons project”, zei Deila. “Ik heb momenteel ook geen beslissing te nemen. Ik ben gewoon bezig met Standard, zeker omdat er veel werk op de plank ligt voor volgend seizoen, voor Fergal (Harkin, TD, red.), Pierre (Locht, CEO, red.) en mezelf.”

Deila gaf zo weer de indruk dat hij wil blijven, maar desondanks is hij dus nog volop in de running om trainer bij Club te worden. Er vonden immers al enkele gesprekken plaats. Hij heeft nog een contract voor twee jaar, dus als blauw-zwart met hem tot een akkoord zou komen, moet het wel de afkoopsom van 2 miljoen euro betalen.