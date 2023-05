Situatie rond Paul Van den Bulck wordt stilaan onhoudbaar: bondsvoorzitter ontvangt klacht wegens pesten en intimidatie

Zes directieleden van de voetbalbond bonden dinsdagavond de kat de bel aan door een brief naar de raad van bestuur van de KBVB te sturen om de moeizame relatie en de vertrouwenscrisis met voorzitter Paul Van den Bulck aan te kaarten. “We voelen geen wederzijds respect en geen vertrouwen van de voorzitter”, staat er onder meer in de brief die onze redactie kon inkijken. Met de brief hoopt de directie de druk op de raad van bestuur op te voeren om een nieuwe voorzitter aan te stellen.

In de brief staat ook te lezen dat er vorige week intern een melding werd gedaan wegens pestgedrag en intimidatie door van Van den Bulck. Volgens onze informatie loopt er bij de voetbalbond om diezelfde redenen ook een klacht tegen de bondsvoorzitter. Bij Mensura, een externe dienst voor preventie en bescherming, loopt dan weer een officieel verzoek voor een formele psychosociale interventie wegens pesterijen op het werk.

Van den Bulck was eerder al de drijvende kracht achter het vertrek van CEO Peter Bossaert en is nu dus ook in conflict gekomen met verschillende directieleden van de voetbalbond. De directie hekelt in de brief ook de bemoeizucht van Van den Bulck en vindt dat ze het gevoerde werk van de laatste jaren niet kan voortzetten. Twee leden van het directiecomité met een lange anciënniteit zitten op dit ogenblik op doktersbevel thuis.

© BELGAIMAGE

“Geen commentaar”

Woensdagochtend kwam de raad van bestuur samen en werd de zaak in aanwezigheid van Van den Bulck besproken. Er lag onder andere een voorstel tot bemiddeling op tafel, maar dat lijkt niet aan de orde. Maandag wordt de raad van bestuur voortgezet. Tot een stemming over het lot van de voorzitter komt het dan wellicht nog niet, maar de verwachting is dat die in de nabije toekomst wel zal volgen. “Geen commentaar”, was het enige wat Van den Bulck wilde zeggen toen we hem aan de lijn kregen om een reactie te vragen.