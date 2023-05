Minstens 13 doden, tot 20.000 mensen dakloos en nog meerdere vermisten. Het noodweer in Italië leidde tot de zwaarste overstromingen in honderd jaar tijd, te vergelijken met de zondvloed die Wallonië en Limburg trof in de zomer van 2021. “We moeten voor de toekomst voorbereid zijn, dit is de klimaatcrisis.”