VS komt met nieuw sanctiepakket tegen Rusland op G7-top

De Verenigde Staten hebben een nieuw pakket sancties aangekondigd als reactie op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Eén van de plannen is om zowat 70 bedrijven en organisaties uit Rusland en andere landen af ​​te sluiten van de Amerikaanse export, aldus een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris kort voor de officiële start van de G7-top in het Japanse Hiroshima. Daarnaast krijgen ruim 300 personen, bedrijven en organisaties, schepen en vliegtuigen andere strafmaatregelen opgelegd.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne is een van de belangrijke onderwerpen op de bijeenkomst van de zeven democratische industrienaties, die vrijdag officieel van start gaat. Als reactie op de Russische inval in Oekraïne heeft het Westen de afgelopen maanden al ongekende strafmaatregelen aan Rusland opgelegd, waaronder vergaande handelsbeperkingen. In Hiroshima willen de G7-staten onder meer overleggen hoe ze de handhaving van bestaande sancties kunnen verbeteren en voorkomen dat ze worden omzeild.

De Amerikaanse functionaris zei dat alle G7-landen tegelijkertijd nieuwe sancties en exportcontroles voorbereiden. Hij wil niet in detail ingaan op de plannen van de partners. “Maar de Verenigde Staten komen zelf met een uitgebreid pakket aan maatregelen.” Het doel is om de economische druk op Rusland te vergroten en het nog moeilijker te maken om zijn oorlogsmachine in stand te houden, luidt het.

Het opzet is om de toegang tot goederen die op het slagveld belangrijk zijn verder te beperken, zei de hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris. Ongeveer 70 bedrijven en organisaties uit Rusland en derde landen zouden op de zwarte lijst moeten worden gezet om ze af te sluiten van Amerikaanse export. Daarnaast zijn er meer dan 300 nieuwe sancties gepland tegen bedrijven en organisaties, individuen, schepen en vliegtuigen om ontduiking van strafmaatregelen te voorkomen. Het gaat over financiële en andere ondersteuners van Rusland. De sancties viseren doelwitten in Europa, het Midden-Oosten en Azië.

Bovendien moeten de sanctiebevoegdheden worden verruimd tot de digitale sector van de Russische economie. Concrete details over het nieuwe Amerikaanse sanctiepakket en de betrokkenen zullen nog volgen.

De G7 omvat naast de VS, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Canada, evenals vertegenwoordigers van de Europese Unie. De beraadslagingen van de G7 staan ​​gepland van vrijdag tot en met zondag.