CONFERENCE LEAGUE. West Ham zwoegt zich voorbij AZ naar finale tegen Fiorentina, dat pas in minuut 129 (!) voorbij Basel raakt

AZ wist wat te doen in eigen huis tegen West Ham, want The Hammers hadden de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. De club uit Alkmaar was in de kwartfinale nog te sterk voor Anderlecht en wou in navolging van Feyenoord vorig jaar ook graag eens een Europese finale betwisten.

De Nederlanders hielde lange tijd gelijke tred tegen West Ham, maar kraakten uiteindelijk in de slotminuten. Pablo Fornals schoot de 0-1 tegen de netten en nam alle twijfels weg. West Ham gaat naar de finale van de Conference League, voor AZ komt een fantastisch Europees avontuur tot een einde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is nog maar de derde keer dat The Hammers in een Europese finale staan. De laatste keer dateert al van het seizoen 1975-1976, maar liefst 47 jaar geleden.

Italiaanse doodsteek in slotfase

Basel had in de heenwedstrijd in en tegen Fiorentina verrassend met 1-2 winst afgesloten. In eigen huis kwam het in de eerste helft achter na een doelpunt van Nicolas Gonzalez.

Na de rust schoot Zeki Amdouni Basel virtueel naar de finale van de Conference League. Maar dat was buiten Gonzalez gerekend, die Fiorentina met zijn tweede goal van de avond opnieuw op voorsprong trapte.

© AP

Erna werd er niet meer gescoord, waardoor we verlengingen kregen. De Italianen waarin daarin de betere ploeg en kregen via Luka Jovic zelfs de kans op de winnende treffer, maar Basel-doelman Hitz toonde zich een betrouwbaar sluitstuk.

Tot minuut 129. Antonin Barak wist Hitz dan toch te verschalken, waardoor Fiorentina doorstoot naar de finale. Basel bleef verslagen achter.