EUROPA LEAGUE. AS Roma houdt stand tegen Bayer Leverkusen en speelt finale tegen Sevilla, dat Juventus uitschakelt na verlengingen

AS Roma speelt voor het tweede jaar op rij een Europese finale. De ploeg van José Mouinho verdedigde haar 1-0-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Leverkusen met verve. In Duitsland werd er niet gescoord. In de finale neemt Roma het op tegen Sevilla, dat Juventus uitschakelde na verleningen.

In Leverkusen-Roma (heen 0-1) waren het de Duitsers die de Romeinse defensie in de eerste helft bestookten, maar Roma hield makkelijk stand. Voor de koffie werd de wedstrijd wel nog voor verschillende minuten stilgelegd op vraag van José Mourinho. De Portugees vond het namelijk niet kunnen dat de Leverkusen-fans pyrotechnisch materiaal naar zijn doelman gooiden.

De rust weerkeerde en ook in de tweede helft vielen er geen doelpunten, waardoor AS Roma voor het tweede jaar op rij een Europese finale speelt. Vorig jaar won het de Conference League, dit jaar mag het de finale van de Europa League betwisten. Dat Roma slechts 28% balbezit had tegen Leverkusen, was achteraf niet van tel.

Voor José Mourinho is het de zesde Europese finale uit zijn carrière. Opvallend: de Portugees wist al zijn vorige finales winnend af te sluiten.

Spektakel in Sevilla

Op datzelfde moment bekampten Sevilla en Juventus elkaar in het Estadio Ramón Sánchez. De heenwedstrijd tussen beide ploegen was op 1-1 geëindigd, dus alles was nog mogelijk. Halfweg de eerste helft kreeg de thuisploeg een uitstekende kans, maar de doellijntechnologie leerde ons dat de kopbal van Lucas Ocampos nog net op de lijn werd gered door Juve-goalie Szczesny.

Even later kreeg de Oude Dame aan de overkant dé kans op de 0-1, maar het puntertje van Angel Di Maria ging over. Na het halfuur was daar de volgende reuzekans voor Juventus, maar Moise Kean besloot op de paal. Het was een zinderende wedstrijd tussen twee ploegen die de finale wouden halen om hun seizoen toch nog wat kleur te geven.

Voor rust leek Adrien Rabiot dan toch te scoren, maar de Franse middenvelder stond buitenspel. Er werd zo met 0-0 richting kleedkamers getrokken. En daarmee mocht zeker Juventus niet klagen, want in de blessuretijd ontsnapte het nog aan het penalty nadat Cuadrado een Sevilla-speler net buiten de zestien neerhaalde. Althans volgens de VAR, want de fout was toch echt wél op de rand van de zestien meter.

In de tweede helft brak Dusan Vlahovic dan toch de ban voor Juventus. De Servische aanvaller bleef rustig en lobde het leer uitstekend over Sevilla-doelman Bono.

Maar de reactie van Sevilla bleef niet lang uit. Chiesa leed balverlies, waarna de bal bij Suso kwam: die schudde een fantastisch schot uit zijn benen en bracht de score weer in evenwicht. Gestolen was de gelijkmaker absoluut niet.

In de slotfase was invaller En-Nesyri nog dicht bij de winnende treffer, maar de Marokkaanse spits zag zijn kopbal gestuit door Szczesny. We kregen verlengingen, en daarin schoot Erik Lamela Sevilla al vroeg op voorsprong. De assist kwam van Bryan Gil, En-Nesyri zorgde voor het afleidingsmanoeuvre en de Argentijn kopte de 2-1 tegen de netten.

Later wou Juventus een strafschop, maar ref Makkelie zag geen graten in een bal tegen de hand van een Sevilla-speler. De Oude Dame zette nog een slotoffensief in, maar dat kwam te laat. Ook de rode kaart van Acuna vijf minuten voor tijd bracht geen soelaas voor Juve. Sevilla neemt het zo op tegen AS Roma in de finale van de Europa League.

Het is de al de zevende keer dat de Spanjaarden de finale van de tweede Europese beker betwisten. En de geschiedenis is hun voordeel, want Sevilla won al haar zes vorige finales en is als het ware Europa League-specialist.

