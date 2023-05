Man ramt met auto veiligheidsblokkades van het Vaticaan, maar kan aangehouden worden door politie

Een man is donderdagavond aan hoge snelheid door enkele veiligheidsblokkades van het Vaticaan gereden. Hij kon uiteindelijk overmeesterd worden. Zijn motief is nog onduidelijk.

Er is nog wat onduidelijkheid over wat er zich donderdagavond precies heeft afgespeeld in Vaticaanstad. Een man zou omstreeks 20 uur zich aangeboden hebben aan een beveiligingspoort en toegang tot het Vaticaan geëist hebben. De Zwitserse Garde verzekerde de man dat dat onmogelijk was. Daarop reed de man achteruit om daarna met volle snelheid tegen de poort te rijden. Hij kon zo door twee blokkades rijden en kwam uiteindelijk op de centrale binnenplaats van het Apostolisch Paleis terecht. Een politieagent schoot op de auto in een poging het voertuig te doen stoppen.

De man stapte uiteindelijk uit en kon overmeesterd worden. Hij zou niet in de buurt van de woning van de paus geraakt zijn.

De man, een veertiger, werd voor verzorging naar medische centrum in Vaticaanstad gebracht. Daar werd al snel duidelijk dat er sprake was van psychologische problemen. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera kan druggebruik niet uitgesloten worden.

Het incident zal verder onderzocht worden. Het precieze motief van de man is momenteel niet duidelijk.

(sgg)