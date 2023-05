25 opvarenden gered van lekke zeilboot bij Nederlandse Waddeneiland Vlieland

Er wordt geprobeerd de boot varende te houden, laat de brandweer weten.

De mensen die van het vaartuig zijn gehaald, worden per schip van Vlieland aan wal gebracht. Een woordvoerster van de brandweer vertelt dat het schip genaamd ‘Leafde fan Fryslân’ een lek had in de boeg. De brandweer kon met een eigen schip helpen door water uit de driemaster te pompen, terwijl de opvarenden werden geëvacueerd.

De ‘Leafde fan Fryslân’ wordt onder meer gebruikt voor feesten en zeilcruises, zo staat te lezen op de website van Frisian Sailing Company. Aan boord van het 44 meter lange schip kan worden gegeten en het heeft twaalf luxueuze tweepersoonshutten, een jacuzzi en een bar.