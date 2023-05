Oekraïne boekt opnieuw winsten in strijd om Bachmoet

© via REUTERS

“In sommige regio’s konden onze troepen tot 1 kilometer oprukken”, zei Oekraïens viceminister van Defensie Hanna Maliar op Telegram. Het Russische leger heeft volgens haar de meeste van zijn reservisten naar Bachmoet gestuurd om zijn posities te consolideren. Russische tegenaanvallen, vooral in het zuiden van Bachmoet, werden tegengehouden, aldus Maliar nog. “We kopen momenteel tijd voor bepaalde geplande acties.”

Maliars berichten bevestigen eerdere berichten van een Oekraïense militaire functionaris. Die gaf aan dat de Oekraïners tussen 150 en 1.700 meter konden oprukken.

Jevgeni Prigozjin, de leider van het Russische huurlingenleger Wagner, bevestigde de Oekraïense winsten. Volgens hem zijn Oekraïense troepen bijna 600 meter opgerukt ten noorden van Bachmoet. Prigozjin, die al weken waarschuwt voor Oekraïense winsten in de regio, riep het Russische leger op om de dorpen Sacco en Vanzetti niet op te geven.

Prigozjin schreef op Telegram wel dat hij het onwaarschijnlijk acht dat Bachmoet in de komende dagen zal worden ingenomen. “Er is een district dat ‘Samolet’ heet. Dat is een ondoordringbare burcht gevormd door rijen flatgebouwen (...) De zwaarste gevechten vinden daar momenteel plaats”, aldus de Wagner-baas. Hij riep iedereen op om de huurlingen hun werk te laten doen.

Zelenski prijst troepen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski prees zijn soldaten in zijn dagelijkse videoboodschap voor hun goede resultaten. “Ten eerste hebben de defensieve brigades goed werk geleverd. Zij hebben de belangrijkste strategische opdrachten afgewerkt. En de offensieve brigades leveren goed werk.” Hij vermeed bewust details over de operaties en over de verdere stappen die hij besprak met zijn militair kabinet.

De opmerkingen van de president komen te midden van een langverwacht lenteoffensief waarin Kiev probeert gebieden te heroveren die de afgelopen 15 maanden door Rusland werden ingenomen.

De president zei nog dat de luchtmacht en de luchtverdediging “excellent werk” leverden bij het beschermen van de burgers. “Onze prioriteiten voor deze week, volgende week en in de nabije toekomst zijn bijkomstige luchtverdedigingssystemen, raketten, opleidingen, vliegtuigen en langeafstandswapens”, aldus Zelenski nog. “En dat zal gebeuren.”