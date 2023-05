Tien miljoen extra om kwetsbare baby’s en moeders te helpen vanaf bevruchting

Kwetsbare moeders – die het financieel, geestelijk of sociaal moeilijk hebben – blijken in ons land nog geregeld uit de boot te vallen. Zo’n 4 procent van de toekomstige mama’s heeft niet het minimaal aanbevolen aantal prenatale consultaties gekregen of gevolgd. En vooral: 3 procent van de toekomstige moeders heeft zelfs geen enkele zorgverlener bezocht of gezien tijdens de belangrijke eerste 20 weken van de zwangerschap.

Volgens sommige studies kampen bovendien 20 tot 25 procent van de toekomstige of nieuwe ouders met geestelijke gezondheidsproblemen wegens de zwangerschap of de bevalling.

“Na aanbevelingen van het KCE heeft de minister beslist om 10 miljoen vrij te maken”, klinkt het op het kabinet van Vandenbroucke. Het RIZIV heeft de opdracht gekregen om de plannen uit te werken, tegen de jaarwisseling moet een compleet ‘multidisciplinair perinataal zorgtraject’ uitgetekend zijn.

Het belangrijkste uitgangspunt wordt zorgen dat de doelgroep bereikt wordt en toegang heeft tot dat traject van pre- tot postnataal. Zorgverleners gaan extra opleiding en info krijgen om zulke kwetsbare situaties te detecteren. Als ze ‘bereikt’ zijn, is het belangrijk dat de moeders en baby’s zorg op maat krijgen. Daarnaast komt er een nieuwe functie van zorgcoördinator, een vertrouwensfiguur die – in overleg met de moeder – ervoor zorgt dat alle stappen van het traject worden gevolgd.