Al-Qaeda laat 88-jarige gijzelaar vrij na 7 jaar gevangenschap

Een 88-jarige Australische dokter is vrijgelaten nadat hij meer dan zeven jaar opgesloten zat in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Dat meldt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong. “Dokter Kenneth Elliott is veilig en wel en is herenigd met zijn vrouw Jocelyn en hun kinderen”, aldus een persbericht.

Kenneth en Jocelyn Elliott werden in 2016 in Burkina Faso ontvoerd door een militantengroep die vermoedelijk gelinkt is aan Al-Qaeda. Ze woonden toen al meer dan 40 jaar in het West-Afrikaanse land, en hielden er een ziekenhuis open. Jocelyn Elliott werd een jaar later vrijgelaten.

“We zijn opgelucht dat dokter Elliott vrij is en danken de overheid en iedereen die betrokken was bij zijn vrijlating”, aldus zijn familie in een mededeling. “Op zijn 88 jaar en na veel jaren niet thuis te zijn, heeft dokter Elliott nu nood aan privacy om te rusten en krachten op te doen.”