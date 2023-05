Rusland voert opnieuw luchtaanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne

Het Oekraïense luchtafweersysteem was vrijdagnacht opnieuw actief in Kiev en in andere steden in Oekraïne. Het land wordt sinds enkele dagen opnieuw zwaar getroffen door Russische luchtaanvallen.

De luchtalarmen luidden in de nacht van donderdag op vrijdag in Kiev in andere steden. Militaire verantwoordelijken en de media maakten melding van explosies in Lviv en Rivne, in het westen van het land, en in Cherson, in het zuiden.

“Het luchtafweersysteem is actief in het luchtruim van Kiev. Zoek dekking tot alles voorbij is”, zei het hoofd van de civiele en militaire administratie van de hoofdstad Serhiy Popko op Telegram. Zijn collega in de regio Kryvyi Rih, in het zuiden van het land, maakte melding van explosies.

Afgelopen nachten werden Kiev en verschillende andere steden ook al bestookt door Russische bombardementen. De Oekraïners meldden dat zo goed als alle projectielen werden neergehaald. Het Russische ministerie van Defensie zei dan weer dat het al zijn doelen heeft bereikt en vernield.