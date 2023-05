Rechter vindt tweedeverblijfstaks in Knokke onwettig

Het hof van beroep in Gent heeft geoordeeld dat de belasting op tweede verblijven in Knokke-Heist discriminerend en dus onwettig is. Dat meldt De Tijd.

Een vrouw met een buitenverblijf in Knokke-Heist had de tweedeverblijfstaks in de kustgemeente aangevochten. In 2021 had ze in eerste aanleg geen gelijk gekregen, maar in beroep oordeelt een rechter nu dus wel in haar voordeel. Volgens de rechtbank is de belasting discriminerend, en dus onwettig. Knokke-Heist moet de taks voor het aanslagjaar 2020 bijgevolg terugbetalen aan de vrouw.

“Tenzij het hof van mening zou veranderen, zal het dus alle tweedeverblijfstaksen van al die jaren nietig verklaren”, zegt Test Aankoop, dat de vrouw bijstond. “En dit arrest is ook bemoedigend voor wie gelijkaardige taksen heeft betaald in Koksijde en De Panne.”

In het verleden spanden meerdere tweedeverblijvers al rechtszaken aan tegen de taks, met wisselend succes. De kustgemeenten storen zich doorgaans niet aan die rechtszaken, omdat ze weten dat de drempel om de taks aan te vechten via een rechtbank hoog is.